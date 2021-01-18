Bıçaklı Maaş Kesintisinden Dolayı Hükümeti Eleştirdi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, kamudaki maaş kesintisinden dolayı hükümeti eleştirdi.

Yaptığı açıklamada hükümete emekçi ve emeklilerin cebinden aldığı parayı sermayeye verme eleştirisinde bulunan Bıçaklı, “Hükümet edenler, pandemiyi gerekçe göstererek, emekçilerden ve emeklilerden gayrı yasal olarak maaş kesintisi yaparak, sermayenin sosyal fonlara ödemesi gereken primleri ödemeyi planlıyor”

Örtülü ödeneklerden ya da siyasi partilere yapılan yardımlardan da fedakarlık yapılmadığını kaydeden Bıçaklı, “Kamu çalışanlarından kesinti yapılarak özel sektör çalışanlara katkı yapılacaksa buna hiçbir kamu çalışanının itirazı olmaz” ifadelerini kullandı.

Dövizin yükseldiği, hayatın pahalandığı ve hükümetin harçlara zam yaptığı bir dönemde çalışan ve emeklilerden para kesilip, sermayeye ödeme yapılmasının kabul edilebilir olmadığını belirten Bıçaklı açıklamasında yeni asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak bir an önce belirlenmesi gerektiğini de ifade etti.

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18/01/2021 12:14