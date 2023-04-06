Bıçaklı: Pazartesi günü de burada olacağız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen), gün boyu devam eden eylemi Meclis Genel Kurulu'nun kapanmasıyla sona erdi.

Eylemciler, mesai saatinin bitmesine dakikalar kala Meclis kapısını tekmeleyerek, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Mesai saatinin dolmasıyla stenografların ek mesaiye kalmama eylemine çıkması eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Eylemciler, “Bu Halk Sizinle Gurur Duyuyor”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” ve “Direne Direne Kazanacağız” sloganları attı.

Genel Kurul’un sona ermesiyle Meclis önüne çıkan muhalefet milletvekilleri de eylemciler tarafından alkışlandı.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı konuşmada, ek mesaiye kalmama eylemine çıkan meclis çalışanlarına ve eyleme destek verenlere teşekkür etti.

Sivil itaatsizliğe devam edeceklerini ifade eden Tuğcu, buna karşın halkın mağdur olmaması için ekiplerin arızalara müdahale etmeye devam edeceğini söyledi.

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, "demokrasiyi ve KTAMS üyelerini kimsenin durduramayacağını" kaydetti.

Sivil toplu örgütleri, siyasi partiler, diğer kuruluşlar ve bağımsız milletvekilleri ile ülkesine sahip çıkma gayeleri olan herkese teşekkür eden Bıçaklı, pazartesi günü de Meclis önünde olacaklarını kaydetti.

“Pazartesi günü de burada olacağız” ifadelerini kullanan Bıçaklı, hükümet edenlere öneride bulundu.

“Talimat aldıysanız bile biz halkımıza rağmen bunu yapamayız deyin, yasayı geri çekin” diyen Bıçaklı, bunun söylenmemesi halinde pazartesi gününden itibaren eylemlere devam edileceğini belirtti.

Bıçaklı ayrıca, basın emekçilerine de teşekkür ederek, “tüm gün boyunca sesimizi duyurmak için bizlerleydiniz.” dedi.

Görevde olan polislerin de yüreklerinin kendileriyle olduğunu bildiklerini dile getiren Bıçaklı, hep beraber ülkeye sahip çıkacaklarını söyleyerek “ya var olacağız ya yok olacağız.” dedi.

Haber: Afet İlban-Hurşide Baybora

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06/04/2023 18:47