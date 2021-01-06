Bıçaklı: Zamları geri çekin

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, zamları protesto ederek, hükümete son dönemde yapılan zamları geri çekme çağrısında bulundu.

Bıçaklı, hükümetin, alım gücünü artıracak tedbirler alması ve asgari ücreti bir an önce günün koşullarına uygun olarak belirleyip 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, dövizinde ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle çalışanların, emeklilerin ve özellikle özel sektörde “açlık sınırının altındaki” asgari ücretle çalışanların, ciddi sıkıntılar yaşadığını, pandemiden dolayı on beş binin üzerinde çalışanın, işsiz kaldığını ve evine ekmek götüremediğini belirtti.

Bıçaklı, hükümetin ekonomik ve sosyal yardım yapıp, halkın kaybettiği alım gücünü yerine koymak yerine, ilk icraat olarak devletin bütün harçlarına ciddi oranda zam yaparak, alım gücünü daha da aşağılara çektiğini ve insanları açlığa sürüklediğini iddia etti.

Yapılan zamları protesto eden Bıçaklı, hükümetin özellikle son dönemde yaptığı zamları geri çekerek, halkın alım gücünü artıracak tedbirler alması gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, hükümete, asgari ücreti bir an önce günün koşullarına uygun olarak belirleyip 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2021 13:32