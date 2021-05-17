Bıçaklı’dan Haberleşme Sektöründe Çalışanlara Kutlama

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, telekomünikasyon (haberleşme) sektöründe çalışan ve bütün dünyadaki insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlamak için emek veren tüm emekçilerin “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutladı.

Bıçaklı, “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkede bu hizmetleri veren Telekomünikasyon Dairesi’ne yıllarca gelen giden hükümetlerin hiçbir yatırım yapmadığı görüşünü ifade eden Bıçaklı, bu daireyi elden çıkarmak için hazırlık yaptığını iddia ettiği hükümetlerin, bir an önce toplumun malı olan Telefon Dairesi’ne gerekli yatırımları yapması gerektiğini belirtti.

Dairede çalışan emekçilerin huzur içerisinde çalışmalarını sağlamanın önemine dikkat çeken Bıçaklı, topluma daha sağlıklı hizmet vermeyi sağlamanın ülkeyi yönetenlerin ana görevleri arasında olduğunu ifade etti.

Bıçaklı, “Bilinmelidir ki TÜRK-SEN olarak hiçbir kurumumuzun satılmasına izin vermeyeceğiz ve kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün çalışanların haberleşme gününü kutlar, sağlıklı günler dileriz” dedi.

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17/05/2021 11:59