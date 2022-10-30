Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP), Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, “ülkede yasal tek depolama tesisi olan Güngör Katı Atık Tesisi dururken Güzelyurt'un çevresinde yasa dışı ve tamamen vahşi depolama şeklinde atıkların biriktirildiği Güneşköy Çöplüğü, Mevlevi Çöplüğü gibi kontrolsüz çöp alanlarının oluşturulmasının kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Osman Bican, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ile Güzelyurt Belediyesi CTP Meclis üyeleri, yasa dışı olarak biriktirildiğini öne sürdükleri kontrolsüz çöp alanlarını yerinde inceledi.

Bican, yaptığı açıklamada, Lefke Belediyesi ve Güzelyurt belediyeleri tarafından 2018 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’na, “Lefke- Güzelyurt Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi” sunulduğunu hatırlatarak, proje keşif bedelinin 1,2 milyon Euro olarak belirlendiğini belirtti. 2020 yılında AB tarafından fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve ihale edilmeye hazır hale getirildiğini söyleyen Bican, “Proje günümüzde mevcut Güngör ile ilgili sorunlar ileri sürülerek şu anda askıda bekletilmektedir. Söz konusu durum karşısında Lefke Belediyesi’nin tüm çabalarına rağmen Güzelyurt Belediyesi hiçbir adım atmamaktadır” dedi.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı’nın aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı da olduğunu anımsatan Bican, Avrupa Birliği’nin yetkili kurumlarıyla söz konusu durumun konuşulabileceğini bildirdi. Bican, “Proje kapsamında Lefke ve Güzelyurt belediyelerine ikişer araç, ayrıca konteyner ve yeşil atıklar için ekipmanlar alınması planlanmaktaydı” diye konuştu.

Bican: “Güzelyurt’un en önemli temel sorunları hala çözümsüz”

Bican, “24 yıldır aynı zihniyetle yönetilen Güzelyurt'un en önemli temel sorunlarının halen çözümsüz olduğunu” öne sürdü.

Mevcut yönetimin göreve geldiğinde, Güzelyurt’un, doğal çevresiyle adı gibi “güzel” bir belde olduğunu söyleyen Bican, aradan geçen sürede, çöp, atık, imar, plan gibi sorunların bir türlü üstesinden gelinmediğini ileri sürdü.

Bican, “Hâlihazırda ülke genelinde yoğun göç alan ve yapılaşan büyük kentlerle yarışır nitelikte, Güzelyurt'ta da özelikle çöp ve katı atık sorunu, giderek dayanılmaz boyutlara ulaşmaktadır” ifadelerini kullanarak, Güzelyurt’ta kontrolsüz çöp alanlarının oluşturulmasını eleştirdi.

Gulamkadir: “Etrafa yayılan kimyasallar halk sağlığını da tehdit ediyor”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de yaptığı açıklamada, belediye atıklarının gelişigüzel döküldüğü yerlerin, sadece çevre kirliliği oluşturmakla kalmadığını vurguladı. Gulamkadir, zaman zaman çıkan ya da çıkarılan yangınlarla etrafa yayılan zehirli kimyasalların halk sağlığını da tehdit eder noktaya çoktan geldiğini öne sürdü. Söz konusu sorunların çözümünde merkezi hükümetlerin de rolünün büyük olduğunu vurgulayan Gulamkadir, atık sorununun çözümü için bütünlüklü bir irade ortaya koymanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

CTP Meclis üyeleri: “Çöplük yangınlarını soluyarak kanser olmamız mı isteniyor?”

Çöplükte açıklama yapan Güzelyurt Belediyesi CTP Meclis üyeleri Veleddin Taşkent, Aliye Gilanlıoğulları, Uğur Saygılı ve Cemal Kaş da durumu eleştirerek, “24 yıldır giderilmeyen sorunlara artık dur demek gerektiğini” söyledi.

Aliye Gilanlıoğulları, “Buradan yetkililere soruyoruz, yıllardır bölge halkının kanserden kırıldığı yetmedi, şimdi de çöplük yangınlarını soluyarak kanser olmamız mı isteniyor?” diye sordu.

Uğur Saygılı ise yaptığı açıklamada, “Belediyeler Birliği'nin başkanlığını üstlenen, dahası sözde belediyeler reformunun mimarı olmakla övünen bir belediye başkanı, çöplüklerle ilgili ağzını açmıyor” ifadelerini kullandı.

Veleddin Taşkent ise “her yıl festivallerde milyonlarca lira harcayan, halkın parasıyla reklam panolarında boy boy kendi reklamını yapan bir belediye başkanının, bölgenin katı atık sorunu ve yaşanan çöplük yangınları karşısında neden sesini çıkarmadığını” sordu.

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30/10/2022 10:37