Bican: Mülteci ve sığınmacı dostu bir kent olacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”nü imzaladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret ederek “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”ne imza koydu.

“Mülteci ile sığınmacı dostu bir kent ve belediye başkanı olacağı” taahhüdünde bulunan Bican, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi, mülteciler ve sığınma talebinde bulunan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, iyileştirilmesi için somut adımlar atacağını belirtti.

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24/11/2022 14:36