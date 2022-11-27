Bican: “Üreticimize ve üretime sahip çıkacağız”

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27/11/2022

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Bican: “Üreticimize ve üretime sahip çıkacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanan Osman Bican, kent-köy ayrımı yapmadan bölgeye hizmet için yola çıktıklarını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, toprağı altın değerindeki Güzelyurt’un “üretimin merkezi” konumunda olduğuna dikkat çeken Bican, göreve geldiklerinde üreticileri korumak, ekonomik kazançlarını ve bilgilerini artırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Bican, küçük üreticilerin temel sorunlarından biri olan bireysel pazarlama için “üreticiden tüketiciye pazarları” kuracaklarını kaydetti. Üreticiye tohum ve fidan desteği sağlayacaklarını söyleyen Bican, Tarım Dairesi aracılığıyla meyve-sebze üreticilerine, arıcılık ile tarla bitkileri alanında üretim yapanlara eğitimler verileceğini, bilgilendirici broşürler hazırlayıp üreticiye dağıtılacağını ifade etti.

Bican, üretimi mutlaka teşvik edeceklerinin altını çizerek toplum sağlığını ilgilendiren gıda güvenliği konusunda çalışmalara hızla başlayarak “tarladan sofraya güvenli gıdayı” getirmek ayrıca gıda kalitesini yükseltmek için projeler ürettiklerini vurguladı.

27/11/2022 13:28
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TAGS: Osman Bican, ctp, üretici
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