Bican, Yayla Kongresi’nde vurguladı: Yıllardır hiçbir adım atılmadı, gençler göç ediyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Yayla Ocak Kongresi 23 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. Açılış, genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler gündemiyle toplanan kongrede görev dağılımı da yapıldı. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da kongrede hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican yaptığı konuşmada Yayla’da yıllardır hiçbir adım atılmadığını vurguladı ve gençlerin bölgeden göç etmeye devam ettiğini kaydetti. CTP Yayla Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ocak Başkanı: Levent Kavaz

Sekreter: Emrah öztrak

Sayman: Taşkın Kavaz

Faal Üye: Mustafa Küçükbekir

Gençlik Örgütü Temsilcisi: Osman Solman

GULAMKADİR: HALKIN İKTİDARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Yayla Köyü’nün Güzelyurt açısından önemine işaret etti. Yeniden yapılanma kapsamında oluşturulan yeni yönetime başarılar dileyen Gulamkadir, geçmiş yönetime de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yayla Köyü’nün yıllardır göz ardı edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Gulamkadir, Güzelyurt’ta örgütlenmeye hız kesmeden devam edeceklerini belirtti ve “Halkın iktidarına giden yolda çalışmaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı hem yerelde hem de genelde CTP’nin yönetime gelmesidir” ifadelerini kullandı.

BİCAN: YAYLA’DA YILLARDIR HİÇBİR ADIM ATILMIYOR, GENÇLER GÖÇ ETMEYE DEVAM EDİYOR

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da kongre sırasında yaptığı konuşmada, eski yönetime emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yeni yönetime başarı dileklerini ileten Bican, Güzelyurt’un her köşesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Yayla Köyü’nde sahil olmasına rağmen yıllardır göz ardı edildiğinin altını çizen Bican, doğru politika ve vizyonla sahilin Yayla ile buluşabileceğini dile getirdi. Osman Bican, söz konusu durumun bölgenin ekonomisi ve sosyal hayatı için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Gençlerin bölgeden göç etmesi konusunun kendilerine göre en önemli sorun olduğunun altını çizen Osman Bican, Yayla sahiline yatırımcı çekmenin önemine işaret etti ve yaratılabilecek istihdam alanlarından söz etti. Yıllardır Yayla’da hiçbir adım atılmadığının da altını çizen Bican, gençlerin bölgeden göç etmeye devam ettiğini ve gençlerin yaşam alanı bulabilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini ifade etti.

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27/09/2022 10:48