HABER KIBRIS

Bican: Yeni bir Güzelyurt mümkün

CTP Güzelyurt belediye başkan adayı Bican Güzelyurt çarşısı ile Kalkanlı’yı ziyaret etti

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29/05/2018

Bican: Yeni bir Güzelyurt mümkün
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CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyeleri dün çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. CTP’den yapılan açıklamaya göre heyet daha sonra Kalkanlı’yı ziyaret etti. 
Bican, Kalkanlı’nın sorunlarını bildiğini ve bu sorunların üstesinden halkın desteği ile geleceklerini söyledi.
“YENİ BİR GÜZELYURT MÜMKÜN”
“Mevcut başkanın 20 yıldır verdiği hizmetin ortada olduğunu, belediyeyi tek başına yönetmeye kalktığını ve belediye meclis üyelerinin dahi haberi olmadan kararlar alındığını” savunan Bican, yurttaşlara şeffaflık sözü verdi.
Bican, “Bu Güzelyurt’ın kaderi olamaz. Yeni bir Güzelyurt mümkün. 25 Haziran sabahı kentimizde yeni bir sayfa açacağız ve dört yıl boyunca bu sayfaya başarımızı yazacağız” dedi

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TAGS: Osman Bican, HABER, KIBRIS
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