Bicen: Narenciye üreticisi topyekün batırılmak isteniyor

Ülkemizin önemli ihracat ürünlerinden olan nareciye bu yıl dalında kaldı. Doğancı Üreticileri Eylem Komitesi Sözcüsü Mehmet Bicen, narenciye ürünü bu yıl ağaçta kalmaya ve herhangi bir maddi karşılık bulamamasından yakındı. Bicen, hükümet esenlerin çare üretmek zorunda olduğunu aksi takdirde üreticinin bu memleketi başlarına yıkacağını söyledi.

Ürünlerinin yere düşmeye mahkum edildiğini ifade eden Bicen’in açıklaması şöyle:

Bir yandan üretim maliyetleri %100’ün üzerinde katlanarak artarken, öte yandan da “piyasa yok” iddiaları ile narenciyenin geçen yılın yarı fiyatından aşağıya tüccara peşkeş çekilmesi bekleniyor.

Üstelik bir adım daha ileri gidilerek “üründe hastalık var” iddiası ortaya atılarak üreticinin ürününün değeri sıfırla çarpılmak istenmektedir.

Hastalık iddiası ile ürünün Türkiye üzerinden pazarlanmasına yasak getirilerek tüm ihracat kapıları kapatılmış duruma gelindi.

Devleti yönetenler hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davranmaya devam ediyorlar. Halbuki bu noktaya gelmemizin en önemli nedeni 1994 yılı ABAD kararıdır ve o gün Kıbrıslı Türklerin aleyhine çıkan karar, bugün de Hükümet edenlerin izlediği siyasetin yarattığı bir sonuçtu.

ABAD kararı ile tüm limanlarımız yasa dışı ilan edilmiş ve Avrupa’ya ihracatımıza ambargo gelmişti.

Yalnızca Türkiye’yi çıkış kapısı olarak, ihracat kapısı olarak yeterli gören bu siyasi zihniyet, bugün gelinen noktada duvara toslamış durumdadır.

Üreticinin kesinlikle bu gidişe dur demesi gerekiyor ve bu nedenle eylemdeyiz, bu nedenle ateşlerimiz yanmaktadır.

İnanıyoruz ki tüm halkımızın desteği ile narenciyede, patateste, enginarda, et ve süt ürünleri ile diğer ürünlerde yaşanan sorunlara acil çözüm bulunmasının yollarını açacağız.

Hükümet edenler çare üretmek zorundadırlar, aksi takdirde üreticimiz bu memleketi başlarına yıkacaktır.