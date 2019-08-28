HABER KIBRIS

ad

Bidda Badadez Festivali yapılıyor

Değirmenlik Belediyesi, Gaziköy Bidda Badadez Festivali yarın Gaziköy Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde 18.00’de gerçekleşecek.

ads
28/08/2019

ads
Bidda Badadez Festivali yapılıyor

Değirmenlik Belediyesi, Gaziköy Bidda Badadez Festivali yarın Gaziköy Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde 18.00’de gerçekleşecek.

Değirmenlik Belediyesi ve Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği işbirliği ile düzenlenen festivalde; Ahmet Evan konser verecek; Değirmenlik Belediyesi Belediye Orkestrası sahne alacak, halk dansları, modern dans, zumba gösterileri yapılacak.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Değirmenlik Belediyesi, Gaziköy Bidda Badadez Festivali, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.