Bidda Badadez Festivali yapılıyor

Değirmenlik Belediyesi, Gaziköy Bidda Badadez Festivali yarın Gaziköy Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde 18.00’de gerçekleşecek.

Değirmenlik Belediyesi ve Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği işbirliği ile düzenlenen festivalde; Ahmet Evan konser verecek; Değirmenlik Belediyesi Belediye Orkestrası sahne alacak, halk dansları, modern dans, zumba gösterileri yapılacak.