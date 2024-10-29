Biden - Hristodoulidis: Ankara sessiz, tepkisiz

Türkiye’nin deneyimli diplomatlarından, Kıbrıs Konusunu yakından bilen isimlerden Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Rum - ABD yakınlaşmasını değerlendirdi

ABD Başkanı Biden ile Rum Lider Hristodulidis’in görüşmesini “çok önemli bir gelişme “ olarak nitelendiren Loğoğlu, X hesabından şöyle paylaştı:

“ABD GKRY'yle imzaladığı son anlaşmalarla Güney Kıbrıs'ı doğu Akdeniz'de bir stratejik üs haline dönüştürüyor! Biden Beyaz Saray'da Rum lideri kabul ediyor. Çok önemli bir gelişme! Ankara hala sessiz, tepkisiz!”