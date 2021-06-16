Biden - Putin görüşmesi başladı! Cenevre'de bir araya geldiler

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İki liderin, Biden göreve geldikten sonraki ilk buluşmasının 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Cenevre Gölü kıyısında çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polise asker de destek veriyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Polis malikaneyi kordon altına aldı ve sokaklarda zırhlı araçlar dolaşıyor.

Malikanenin bulunduğu parkta ise polisler, bomba arama köpekleriyle devriye geziyor.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve başladı.

ZİRVEDEN ÖNCE NAVALNY PROTESTOSU

Bununla birlikte, kent renkli anlara da sahne oluyor. Cenevre'de Putin'den önce Putin benzeri ortaya çıktı. Rus protestocu, Putin'in yaz tatillerinde giydiği askeri pantolonla boy gösterdi.

Putin maskeli gösterici, Rum muhalif Aleksey Navalny'nin durumuna dikkat çekmek için düzenlenen protesto gösterisinin bir parçasıydı.

Cenevre'de Rus-Ukrayna kökenli bir pastaneci ise büyük buluşma için bir "barış pastası" yaptı. Pastanın üzerinde ABD ve Rus bayraklarının yanı sıra ülke simgeleri kullanıldı. Rusya için ise simge olarak semaver ve matruşka seçildi.

ZİRVEDE PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK

Diğer taraftan, 4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor. Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.

Ancak her iki tarafın da zirveden beklentisi düşük. İki lider birlikte yemek yemeyecek, ortak basın toplantısı yapmayacak.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ

Öte yandan, ABD-Rusya ilişkileri, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla kötüleşmeye başladı. Biden'ın, Mart'ta Putin'i "katil" olarak nitelemesiyle zirve yaptı. Son krizde iki taraf da büyükelçilerini çekti. Elçiler hala geri dönmedi.

Soğuk Savaş döneminde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov da ilk kez Kasım 1985'te Cenevre'de bir araya gelmişti.

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16/06/2021 17:37