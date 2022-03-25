Biden: AB ile 15 milyar metreküp LNG için anlaşma yapıldı

Reuters haber ajansı, ABD'nin yıl sonuna kadar en az 15 milyar metreküp LNG sağlayacağını duyurmuştu.

Biden, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.

Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak için çabalıyor.

AB, diğer ülkelerden yapılan ithalatlar ve yenilenebilir enerjiyi genişleterek bu yıl Rus gaz kullanımını üçte iki oranında azaltma sözü verdi.

Perşembe gecesi konuşan Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da gaz fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını söyleyerek hareketi memnuniyetle karşıladı.