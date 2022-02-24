Biden: ABD, NATO'nun her karışını savunacak, ama Ukrayna'ya asker göndermeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin Ukrayna'da Rusya ile çatışmada "yer almayacağını" yineledi.

Biden, “Güçlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefikleri güvence altına almak için gidiyor" dedi ve ekledi:

"ABD, NATO topraklarının her karışını Amerikan gücünün tüm gücüyle savunacak."

Biden, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanacak yaptırımları da açıkladı.

'Rusya'nın dolarla işlem yapma kabiliyetini sınırlayacağız'

"Rusya'nın dolarla işlem yapma kabiliyetini sınırlandıracağız" diyen Biden, yaptırımların "Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve ABD ve müttefikleri üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi” amaçladığını söyledi.

Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen cinsinden iş yapma kabiliyetini sınırlandırmak üzere dünyanın en büyük ekonomilerine sahip G7 ülkelerinin liderleriyle anlaştığını belirtti.

Rusya'yı SWIFT bankacılık sisteminden çıkarmanın şu an için seçenekler arasında olmadığını belirtti.

Biden, ABD'nin Rusya'nın ordusunu finanse etme ve büyütme kabiliyetini engelleyeceğini söyledi.

Biden, "Toplam bir trilyon dolarlık varlığa sahip Rus bankalarına yaptırım uyguladık" dedi ve ekledi:

"Ülkenin bankacılık varlıklarının üçte birine sahip olan Rusya'nın en büyük bankalarından birini kapattık."

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24/02/2022 21:54