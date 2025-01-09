Biden California'daki yangınlar nedeniyle son yurt dışı ziyareti olan İtalya gezisini iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’nın başkenti Roma ve Vatikan'a hareket etmesine saatler kala başkanlığının son yurt dışı gezisini iptal ederek California'daki yangınlara müdahaleyi izlemek üzere Washington'da kalmayı tercih etti.

Biden'ın perşembe günü öğleden sonra Washington'da eski Başkan Jimmy Carter'ın cenaze törenine katıldıktan sonra Papa Francis, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmek üzere üç günlük bir gezi için ülkeden ayrılması planlanıyordu.

Seyahatin, ABD'nin ikinci Katolik başkanının Beyaz Saray'daki döneminin bir anlamda kapanışı ve 20 Ocak'ta görevden ayrılmadan önce Amerikan ittifaklarının gücünü sergilemek için son bir fırsat olarak görülüyordu.

Gezinin iptal edildiği, Biden'ın Çarşamba günü dünyaya gelen ilk torun çocuğunu görmesinin ardından Los Angeles'tan ayrılmasından birkaç saat sonra duyuruldu. Biden Washington'a dönmeden önce yetkililerden yangınla ilgili brifing aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, “Bu akşam Los Angeles'tan döndükten sonra, bugün erken saatlerde bölgede devam eden tarihi yangınlarla mücadele eden polis, itfaiye ve acil durum personeliyle bir araya gelen ve California için afet ilanını onaylayan Başkan Biden, önümüzdeki günlerde federal müdahalenin tamamını yönetmeye odaklanmak için İtalya'ya yapacağı geziyi iptal etme kararı aldı” dedi.

Los Angeles'taki yangının yayılmasına yol açan şiddetli rüzgarlar Biden’ın iki yeni ulusal anıtın yapılacağını duyurmak üzere Termal'e planladığı ziyareti iptal etmesine neden olmuştu.

Joe Biden, Washington'a geri dönerken Los Angeles County için federal büyük afet ilanını onaylayarak geçici barınma ve ev onarımları için federal fonun yanısıra sigortasız mülk kayıplarını karşılamak için düşük maliyetli kredilerin sağlanmasına da izin verdi.

Afet ilanı ayrıca yangınlarla mücadele ve yangın sonrası temizlik masraflarının karşılanması için eyalet ve yerel yönetimlere ek mali yardım sağlıyor.