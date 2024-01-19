Biden duyurdu: Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları engellenemedi

Joe Biden, Kuzey Carolina'ya yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.



ABD Başkanı, Amerikan ve İngiliz donanmasının gerçekleştirdiği ortak operasyonun, Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef almasını henüz "engelleyemediği" itirafında bulundu.



Bölgedeki ABD güçlerinin, Yemen'den yapılan gemilere yönelik saldırılara verdiği karşılıkla ilgili, "Husileri durduruyorlar mı? Hayır. Devam edecekler mi? Evet." diye konuşan Biden, ABD'nin Husilere yönelik operasyonlara devam edeceğini vurguladı.



Aynı dakikalarda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X'te yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'in güneyini hedef alan ve fırlatılmaya hazırlanan iki Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini" kaydetti.



CENTCOM bir önceki paylaşımında, Husilerin kontrol ettiği bölgelerde, "17 Ocak'ta, Sana saati ile 23.59 civarında, 14 Husi füzesine saldırı düzenlediğini" duyurmuş, saldırı Yemen kaynakları tarafından doğrulanmıştı.



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.



Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.