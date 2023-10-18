Biden: ''Gazze'deki hastane patlaması diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor''

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e ulaşmasından kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Biden ABD'nin çatışmada nerede durduğunu göstermek için İsrail'i ziyaret ettiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak "üzgün ve şaşkınlığa uğramış" hissettiğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya "Gördüğüm kadarıyla bu, siz değil, diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor. Ama dışarıda bundan emin olmayan bir sürü insan var; bu yüzden pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya: "Bundan sonra ne olacağı konusunda tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi ve İsrail'de olmaktan "gurur duyduğunu" söyledi.

Netanyahu ise açıklamasında, Biden'ın "Medeniyetin güçleri ile barbarlığın güçleri arasına haklı olarak net bir çizgi" çektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı "Hamas'ı yeneceğiz ve bu korkunç tehditi hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

BBC hastanenin dün gece vurulmasıyla parçaları birleştirmek için incelemelerine devam ediyor.

Hamas ve Filistin yetkilileri hastanenin İsrail'in hava saldırısıyla vurulduğunu savunuyor.