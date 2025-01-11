Biden, görevinin son günlerinde yaklaşık 1 milyon göçmene koruma tedbiri getirdi

ABD'de Joe Biden yönetimi, Geçici Koruma Statüsü programı kapsamında Venezuela, El Salvador, Ukrayna ve Sudan'dan gelen 900.000 göçmen için sınır dışı edilme muafiyetini yeniledi.

Bu hamle, yakında yemin ederek göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın yasal korumaları sona erdirme girişimini geciktirebilir.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu ülkeler için Geçici Koruma Statüsü programına kayıt süresini uzatarak, göçmenlere sınır dışı edilme ertelemesi ve 18 ay daha çalışma izni alma imkanı sağladı.

Biden, 2021'de göreve geldiğinden beri, bu programa başvurma hakkı kazanan göçmen sayısını önemli ölçüde artırmıştı. Ülkesi doğal afet, silahlı çatışma veya diğer olağanüstü olaylarla karşı karşıya olan kişilere sunulan statü, artık 17 ülkeden 1 milyona yakın kişiyi kapsıyor.

Kasım ayında ABD'nin 47. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmesi beklenen Trump ise 2017-2021'deki görev süresi boyunca program kayıtlarının büyük kısmını sonlandırmaya çalışmış, ancak girişimleri ABD mahkemeleri tarafından engellenmişti.

Trump, son seçim kampanyasında göçmenleri ülkelerine göndermeyi vaat etmişti. Bu yüzden söz konusu programa kısıtlama getirmeye çalışması bekleniyordu.

India Today'in haberine göre söz konusu programdaki en büyük nüfusu Venezuelalılar oluşturuyor. Yaklaşık 600 bin Venezuelalının programdan yararlandığı tahmin ediliyor.