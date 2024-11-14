Biden ile Trump Beyaz Saray'da buluştu

ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş başkan Donald Trump arasındaki görüşmede, iki isim de başkanlık görevinin barışçıl bir şekilde devredileceği konusunda ortak mesaj verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, seçim zaferinden sonra ilk kez Washington'a gelerek Beyaz Saray'da Başkan Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında Oval Ofis'te kameralara poz veren ve el sıkışan Biden ile Trump, birbirlerine teşekkür etti.

- Biden'dan Trump'a: "Yeniden hoş geldiniz"

Biden, başkanlık görevini Trump'a sorunsuz bir şekilde devredeceğini vurgulayarak, "Yeniden hoş geldiniz. Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak üzere yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra söz alan Trump da "Siyaset zor bir iş ve çoğunlukla dünya çok hoş değil ama bugün dünya güzel. Geçiş süreci olabildiğince pürüzsüz olacak, bunun için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

Daha sonra Trump ve Biden'ın, Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşmesi, yaklaşık iki saat sürdü.

Trump, 2020 yılında kaybettiği seçimlerden sonra, 20 Ocak 2021 günü yapılan yemin töreninden bu yana Biden ile 27 Haziran'da yaptığı son başkanlık tartışması dışında bir araya gelmemişti.