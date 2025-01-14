Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden acil durum çalışmaları için California eyaletine ek afet yardımını onayladı.

Yardım doğrudan federal destek de dahil olmak üzere enkaz kaldırma ve acil durum önlemleri gibi faaliyetler için sağlanan federal fonları içeriyor. Ek yardım, halihazırda 6 ay süresince yapılması planlanan yardım miktarında bir artış olarak da yansıyacak.

Yerel kaynaklardaki haberlere göre, Biden acil durum yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, "Federal hükümet önümüzdeki 180 gün boyunca itfaiyecilerin fazla mesai ücreti, enkaz kaldırma ve geçici barınaklar gibi masrafların tamamını karşılayacak olsa da Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak." dedi.

Biden, Kongre'nin orman yangınlarından etkilenenlere yardım etmek üzere fon sağlamak için adım atması gerektiğini ifade etti.

Pasifik Palisades'teki yangının yüzde 14, Pasadena'daki yangının yüzde 33, Sylmar'daki yangının yüzde 95 ve Ventura'daki yangının yüzde 100 oranında kontrol altına alındığını kaydeden Biden, "Bu bir ilerlemedir." diye konuştu.

Biden, yangınlardan etkilenen kişilere bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacağını vurguladı.

Yangınlardan etkilenen yaklaşık 6 bin kişinin bu yardım için kayıt yaptırdığını belirten Biden, "5,1 milyon dolar dağıtıldı. Yangından etkilenen herkesi yardım almaya teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.

Biden son olarak, Los Angeles sakinlerinin felaketi atlatmalarına yardımcı olmak için "mümkün olan her şeyi" yapacağına söz verdi.