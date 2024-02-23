Biden, Navalnıy'ın ölümünün ardından Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Biden, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın ikinci yılı arifesinde yayımladığı mesajda, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Moskava'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

Biden, Navalnıy'ın ölümü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı nedeniyle, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağını belirtti.

Yaptırımların, Rusya'nın finans ve savunma sektörünün yanı sıra "Navalnıy'ın hapsedilmesiyle bağlantılı" kişileri kapsayacağını vurgulayan Biden, "(Yaptırımlar) Putin'in yurt dışındaki saldırganlığı ve yurt içindeki baskısı için daha da ağır bir bedel ödemesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetti.