Biden, Netanyahu'nun ateşkes için ''yeterli çabayı göstermediğini'' düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için "yeterli çabayı göstermediğini" belirtti.

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02/09/2024

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Biden, Netanyahu'nun ateşkes için ''yeterli çabayı göstermediğini'' düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için "yeterli çabayı göstermediğini" belirtti.

ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'deki son durumu ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak olası bir ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Beyaz Saray'a gelişinde bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

Biden, "Sayın Başkan, Başbakan Netanyahu'nun anlaşma konusunda daha fazlasını yapmasının zamanı sizce geldi mi? Netanyahu'nun yeteri kadar çaba gösterdiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

02/09/2024 18:04
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