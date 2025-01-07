Biden New Orleans terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yılbaşında 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı saldırının hedefi olan New Orleans'ı ziyaret etti. Biden çifti, saldırıda ölen ve yaralananların yakınlarıyla bir araya geldi.

Biden, anma töreninde yaptığı konuşmada, saldırının soruşturulması için her türlü kaynağı seferber ettiklerini ve saldırıdan zarar gören tüm kesimlere destek olacağı sözünü verdi.

Biden çifti, törenden önce saldırının gerçekleştiği yeri de ziyaret etti. Daha sonra kilisede, anma ayininden önce saldırıda ölenlerin ve yaralananların aileleriyle bir araya geldi.

New Orleans’ın ünlü turistik Bourbon Caddesi'ndeki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer saldırganın IŞİD terör örgütünden esinlendiğini açıklamıştı.

Aracını kalabalığın üzerine süren Shamsud-Din Jabbar, hızla giden kamyonetini bir barikatın etrafından dolaştırıp kalabalığa çarptıktan sonra polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Jabbar'ın saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat önce New Orleans'lıların 2025'in ilk saatlerini kutladıkları sırada sosyal medyada IŞİD terör örgütüne desteklerini bildiren beş video yayınladığını açıkladı. Kamyonun arkasında bir IŞİD bayrağı bulundu.