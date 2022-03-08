Biden: Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının 13.gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;

"ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. ABD Ukraynalı mültecilerin sorumluluğunu diğer ülkelerle paylaşacaktır.

Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'nın saldırıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.

İki noktaya vurgu yapmak istiyorum. ABD'nin enerji üretimini kısıtladığına dair iddialar gerçek dışıdır. ABD'de karasal petrol çıkarma tesisinin yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Ancak, bu alanlarda her petrol çıkarabilecek alanlar bulunmaktadır."

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08/03/2022 18:36