Biden, Rusya’nın Donbas’a askeri müdahalesi konusunda ekibinden brifing aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donbas’a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.

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24/02/2022

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Biden, Rusya’nın Donbas’a askeri müdahalesi konusunda ekibinden brifing aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donbas’a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Biden’ın Ukrayna konusundaki son temaslarına değindi.

Psaki, “Başkan Biden, bu akşam Rus askeri birliklerinin Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’dan brifing aldı” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatan Rusya’ya “ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. Dünya Rusya’dan hesap soracak” açıklamasını yapmıştı.

Biden, “Durumu bu akşam Beyaz Saray’dan izleyeceğim ve ulusal güvenlik ekibimden düzenli güncellemeler almaya devam edeceğim” demişti.

AA/BRT

24/02/2022 08:33
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TAGS: biden, rusya, donbas
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