Biden, Scholz ile Ukrayna'yı görüştü

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11/10/2024

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Biden, Scholz ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden, ABD-Almanya ilişkilerinin gücünün altını çizdi.

Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek dahil jeopolitik öncelikler konusunda Almanya ile işbirliğini sürdürme niyetini dile getirdi.

11/10/2024 09:12
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TAGS: Biden, Scholz, Ukrayna
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