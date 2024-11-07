Biden, Trump'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla arayarak kutladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Trump ile telefonda görüştü.

Donald Trump'ı seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutlayan Biden, Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreni öncesinde "yumuşak bir geçiş" için çalışacağı sözünü verdi.

Trump'ı, Beyaz Saray'a görüşmeye davet eden Biden, ayrıca "ülkeyi bir araya getirmek" için çalışmanın önemini vurguladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.