Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklama yapmasının ardından Biden bir paylaşım yaptı. Biden, "G7 yıkıcı yaptırımlarda anlaştı" dedi.

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24/02/2022

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Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa ülkeleri harekete geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" demişti.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyini Ukrayna’daki gelişmeler gündemiyle topladı. Toplantı sonrası Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna’daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

G7 LİDERLERİ ANLAŞTI

Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.

24/02/2022 21:11
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TAGS: rusya, biden, haber
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