Biden yönetimi Intel'in Çin'de çip üretmesini reddetti

Dünyada çip açığı büyürken ABD yönetiminden kritik bir karar geldi. Biden yönetimi, dünyanın en büyük çip üreticisi Intel'in Çin'de çip üretmesini reddetti. Intel'in ABD'de üretim yapabilmesi için 52 milyar dolarlık fonun Kongre'den geçmesi gerekiyor

ABD ile Çin arasında teknoloji gerginliği devam ediyor.

Intel firmasının Çin'de çip üretimini artırma planı, Biden yönetimince reddedildi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Intel'in planının reddedilmesine "güvenlik" gerekçe gösterildi.

Firma, çipin silikon devre levhasını Çin'deki bir fabrikada hızlı şekilde üreterek dünya genelindeki çip açığını gidermeyi amaçlıyordu.

Üretimin ABD'de yapılabilmesi ise federal hükümetin desteğine bağlı...

Bunun için kongrede bekleyen 52 milyar dolarlık Çipler Yasası'nın geçmesi gerekiyor.

Krizin günlük hayata etkisi büyüyor

Çip açığı, teknoloji ve otomobil sanayinde faaliyet gösteren firmaları milyarlarca dolar zarara sokuyor. Üretim tesislerinde çalışanlar işten çıkarılmak zorunda kalıyor.



General Motors, çip yetersizliği nedeniyle bazı araçlarındaki ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk opsiyonlarına yer vermeyeceğini açıkladı.

Volvo ise Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasında çip yetersizliği nedeniyle üretime ara verdi.

Diğer otomobil markalarının da benzer uygulamalara gidebileceği, Çip krizinin devam etmesi halinde, günlük hayatta daha fazla sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

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16/11/2021 14:14