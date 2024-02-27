Biden'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden en erken gelecek pazartesi günü Gazze’de ateşkes sağlanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden Gazze’de ateşkesin sağlanması konusunda iyimser olduğunu, ateşkesin en erken gelecek pazartesiye kadar sağlanabileceğini belirtti.

New York’ta gazetecilere konuşan Biden “Ulusal güvenlik danışmanım ateşkese yakın olduğumuzu ama henüz ulaşmadığımızı bana iletti” açıklamasını yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan pazar günü yaptığı açıklamada İsrail, ABD, Mısır ve Katarlı temsilcilerin geçici ateşkesi temin edecek olan rehine takasında “genel hatlarıyla” uzlaşma sağladığını duyurmuştu.

Öte yandan Gazze ve Ukrayna’daki savaşın G-20’deki tartışmaları nasıl şekillendireceği de takip edilecek. Brezilya’nın Sao Paolo kentinde başlayan G-20 zirvesinde özellikle gelişmiş ve gelişen ülkeler arasında savaşlara yaklaşım konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Yetkililere göre gelir adaletsizliği ve iklim konularının da tartışılacağı zirvede savaşlara ayrı bir açıklamada yer verilmesi, G-20 sonuç bildirgesinde diğer konulara odaklanması bekleniyor.