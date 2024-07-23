Biden'dan "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceği" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceği" sözünü verdi.

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23/07/2024

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Biden'dan "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceği" mesajı

Başkanlık yarışından çekilen ve yerine Kamala Harris'i aday gösteren ABD Başkanı Biden, Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla katıldı.

Harris'e desteğini yineleyen Biden, burada Orta Doğu ve Gazze'deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Biden, "Gazze'deki savaşı nasıl sona erdirip Orta Doğu'da barışa ulaşabileceğimiz ve tüm esirlerin eve dönmesini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda İsrailliler ve Filistinlilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kovid-19'a yakalandığı için çalışmalarını izole şekilde Delaware'deki evinden sürdüren Biden'ın, Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olası görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin halen belirsiz olduğuna yönelik haberler, İsrail ve ABD medyasına yansıdı.

23/07/2024 09:32
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TAGS: Gazze, Biden, Amerika, İsrail, savaş
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