Biden'dan İsrail'e koşulsuz destek: Kırmızı çizgi yok

Amerikan başkanı Joe Biden, İsrail'e silah desteğinin her koşulda süreceğini açıkladı. İsrail'e çizilmiş bir kırmızı çizgi olmadığını söyleyen Biden, demir kubbenin cephanesiz kalmayacağını kaydetti. Bu arada Gazze'ye insani yardım taşınması için liman kurulumunda görev alacak ilk Amerikan gemisi yola çıktı.

Amerika birleşik devletleri başkanı Joe Biden, İsrail'e silah göndermekten vazgeçmeyeceğini söyledi. MSNBC televizyonuna röportaj veren Biden'a, İsrail'e destek konusunda bir kırmızı çizgisi olup olmadığı soruldu.

Biden, "İsrail'i asla bırakmayacağım. Silah yardımının duracağı, demir kubbenin cephanesiz kalacağı bir kırmızı çizgim yok" yanıtını verdi.

Sözlerini "30 bin Filistinli daha ölemez" diye sürdüren Biden, savaşın başında Netanyahu'ya, Amerikanın yaptığı hataları yapmamasını öğütlediğini anlattı.

Biden, Amerikanın hataları olarak Irak ve Afganistan savaşlarını örnek gösterdi, yarardan çok zarar getirdiklerini söyledi. Biden, "Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes sağlandığını görmek istiyorum" diyen Biden, Ramazan'ın başlamasına sadece saatler kalmış olsa da umudunu koruduğunu belirtti.

Gazze'de altyapı hasarı 30 milyar doları aştı

Amerikalı müslümanların kendisine yönelik tepkisi sorulan Biden, "Üzgünler ve onları anlıyorum" dedi, ancak soykırıma ortak olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını kaydetti.

Gazze'ye yapılan insani yardımlara da değinen Biden, havadan atılan yardımların birkaç kişinin ölümüne neden olduğunu bildiğini, bunun tekrarlanmaması için önlem aldıklarını ifade etti.

Bu arada Biden'ın Gazze'ye kurulacağını açıkladığı geçici limanla ilgili ilk adım atıldı. Amerikan merkez komutanlığı, limanın kurulumunda görev alacak ilk donanma gemisinin Amerika'dan yola çıktığını açıkladı.