Biden'dan Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım kararı

BM Genel Sekreteri Guterres Genel Kurul'a hitabında, krizin büyümesi halinde, sivillerin zarar göreceğini ve kan dökülmeden diplomasiye dönüş yapılması gerektiğini söyledi.



UKRAYNA: KAN DÖKÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Kubela, “Kan dökülmesini istemiyoruz” derken, “Hala diplomasi fırsatımız var. Putin bir an önce durdurulmalı” diye konuştu.



"Rusya kimliğimizi yok etmek" istiyor açıklaması yapan Kubela, "Rusya tüm dünyaya şantaj yapıyor. Dünya güvenliğimizi sağlamalı" dedi. Kubela, Krizin tırmanmasının çekilen acıları artıracağını belirten Kubela, "Maalesef bu Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Hızlı ve kararlı BM adımlarıyla bu tarihi mücadelede liderlik edilmeli. Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmelidir." sözleriyle konuşmasını bitirdi.



SİNİRLİOĞLU: RUSYA'NIN TAVRI KABUL EDİLEMEZ



Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olunması gerektiğini söyledi.



Sinirlioğlu, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.



Rusya’nın 8 yıl önce işgal ettiği Kırım’ın ilhakını asla tanımadıklarını belirten Sinirlioğlu, “Bugün, Ukrayna topraklarının bu defa başka bir kısmına karşı yeni bir saldırganlık eylemiyle karşı karşıyayız. Bu, kesinlikle kabul edilemez.” ifadesini kullandı.



Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini, bunun yasal ve ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.



Ukrayna konusunda küresel toplumun, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, şöyle devam etti:



"Hata yapmayalım, hepimizin uluslararası hukuka dayalı kurallara ihtiyacı var. Yasallığı savunmak, üye devletler olarak bizim görevimizdir. Çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak bizim yükümlülüğümüzdür. BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olmalıyız. Kendimizi savaşın belasından kurtarmanın tek yolu bu."



Sinirlioğlu, bölgede yeni bir savaş istemediklerini vurgulayarak, “Rusya'yı kararını geri almaya ve Minsk anlaşmaları temelinde diplomasiye ve diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz. Bizi uçurumdan uzaklaştıracak tek yol bu.” diye konuştu.



Taraflara, gecikmeden müzakere masası etrafında bir araya gelme çağrısı yapan Sinirlioğlu, komşu ülke olarak bu süreci kolaylaştırmak için teknik ve üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.



ABD: RUSYA MÜZAKERELERE DÖNMEZSE BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK



ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thoma Greenfield, Rusya’yı, saldırganlığına devam etmesi halinde büyük bedel ödeyeceği uyarısında bulunarak, müzakere masasına çağırdı.



Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.



Bölgedeki sorunlara çözüm için müzakere masasını gösteren Thomas Greenfield, “BM’nin bu krizle ilgili yapabileceği şey, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürmesi halinde daha büyük bir bedel ödeyeceğini anlamasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.



Thomas Greenfield, BM üye ülkelerine, Rusya’ya Ukrayna konusunda gerilimi düşürme ve müzakere masasına dönme zamanının geldiğini gösterme çağrısında bulunarak, "Artık kenarda oturmanın zamanı değil, Rusya'ya saldırgan eylemlerinde tecrit edilmiş ve yalnız olduğunu birlikte gösterelim. Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının tam olarak arkasında duralım." şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



23/02/2022 21:55