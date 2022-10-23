Biden'dan Mehmet Öz'e sert eleştiri

Göreve geldikten sonra kendisini Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi’ndeki görevinden alan Başkan Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Pennsylvania senötörlüğü için yarışan Öz’ü sert bir şekilde eleştirdi. Pennsilvanya’da bir bağış etkinliğinde konuşan ve Öz’ün rakibine destek veren Biden, ünlü cerrah ve TV yapımcısının o bölgeden biri olmadığını hatırlattı. Öz’ün liseyi Delaware’de okuduğunu hatırlatan Biden, aynı zamanda kendi memleketi olan bu kentin “akıllı bir iş yaparak” kendisini New Jersey’e gönderdiğini söyledi. Biden, başladıkları icraatların devamının önemine de değinerek, Öz’ün, tüm icraatlarına karşı çıktığını vurguladı.

Bununla birlikte Associated Press haber ajansı da, Dr. Öz’ün takviye besin firmalarıyla ilişkisini masaya yatırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre ünlü cerrahın televizyonda servet kazandığını yazan AP, Mehmet Öz’ün programında reklamını yaptığı ürünler ve reklamverenlerinin şaibeli sicilini de araştırarak uzunca bir haber yayımladı.

ÖZ'E AĞIR SUÇLAMA

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato adaylığını kazanan ve kampanyalarını sürdüren Türk kökenli kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, yine eleştiri ve suçlamaların hedefinde. Eski başkan Donald Trump tarafından da desteklenen Dr. Öz’ün, bir dönem üniversitede yönettiği araştırmalar sırasında yüzlerce hayvanın ölümünden sorumlu olduğu belirtildi, “köpek katili” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu suçlamaların çıkış noktası olan “Jezebel” isimli yayın organının araştırma haberinde, Mehmet Öz’ün yönettiği bir tıbbi araştırmada, en az 329 köpeğin yanı sıra onlarca domuz, yüzlerce tavşan ve kemirgenin öldürüldüğü iddia edildi. Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Dr. Öz’ün Sözcüsü, söz konusu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaparak “Buna ancak bir aptal inanır!” şeklinde yanıt verse de, rakip adayın, bunu kampanyasında kullanmaya başlamasına engel olamadı.

Demokrat aday John Fetterman, kampanya çıkartmalarına “Köpekseverler Fetterman’a oy veriyor!” sloganını eklerken, yaptığı açıklamalarda rakibi için “yavru köpek katili”nin yanında “hasta biri” ifadesini de kullandı. Adayın eşi Gisele Fetterman da, baskıya dahil olarak, Twitter hesabından “Bu seçimde nelerin tehdit altında olduğunu biliyoruz... Bunlara birini daha ekleyin: Köpek yavruları!” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

FARKI KAPATIYORDU

Son suçlamanın, 8 Kasım seçimleri öncesinde Dr. Öz, rakibi Fetterman ile arasındaki oy farkını kapatmaya başlamışken gelmesi ise dikkat çekti. Sosyal medyanın siyasi kampanyalara etkisini araştıran Syracuse Üniversitesi’nden bilim insanı Profesör Jennifer Stromer Galley, birinin köpek yavrusu katili olarak tanımlanmasının “tartışma yaratacağını ve dikkatleri çekeceğini” söyledi. BBC’ye konuşan araştırmacı “Amerika köpekleri sever; bu hikayede kötü insan tarafında anılmak bir aday için özellikle kötüdür” ifadesini kullandı.

İddialar Mehmet Öz’ün Colombia Üniversitesi’ndeki dönemine rastlıyor. Jezebel’in haberine göre, 1989 ve 2010 yılları arasında yapılan 75 ayrı tıbbi çalışmada, Öz’ün yönettiği araştırmalarda 300’den fazla köpek “ciddi acılar çekerek” hayatını kaybetti.

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23/10/2022 16:52