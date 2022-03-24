Biden'dan Putin'e kimyasal silah uyarısı

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli cevabın verileceğini söyledi. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de uyarılarda bulunan Biden, "Çin'in ekonomik geleceği Batı'ya daha yakın, umarım Rusya'ya kıyasla bunu yapmaz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden özetle şu mesajları verdi:

* NATO hiç olmadığı kadar bir uyum içinde. Putin hiç beklemediği bir dirençle karşılaştı.

* Putin'in kimyasal silah kullanması halinde bizim de buna cevabımız ona göre değişecektir.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG'E UYARI

* Yarın ya da gelecek pazartesi Çin'le bir konferans yapacağız. 1 Nisan'da. Çünkü bence Çin şunu anlıyor: Ekonomik geleceği Batı'ya daha yakın Rusya'ya kıyasla. Bu yüzden umarım kendisi böyle bir işe kalkışmaz. Bugün şunu da görüştük. NATO'nun ve AB'nin bir sistem kurması gerekiyor. Bir kurum, kim yaptırımları ihlal etti, bunun takibini yapmalı. Böyle bir kurum kurulması gerekiyor.

* Bu tabii ki Ukrayna'nın kararıyla bağlantılı. Ukrayna olmadan Ukrayna'yla ilgili hiçbir şey konuşulmamalı. Ben görüşmelerin bir parçası değilim ve bu onların kararı.

* Ben dış politikayla uzun süredir ilgileniyorum. Burada ben bir söz verdim, seçim sırasında . Hiçbir niyetim yoktu bir daha aday olma konusunda. Ta ki Virginia'da ellerinde Nazi bayrakları taşıyan insanları gördüm.

* Aynı tiksinç sözleri gördüm, Almanya'da 1930'larda kullanılan sloganları gördüm. Sizin de bahsettiğiniz beyefendiye fikirleri soruldu ve "İki tarafta da iyi insanlar var" dedi. Ben o noktada bir karar verdim. Hiçbir seçim doğru olanın önünde durmama engel olmayacak. Bu sebeple seçimlere daha çok var. Şu anda önceliğim Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğümüzü korumak. Böylece mantıklı bir şeklide dış politikamızı sürdüreyim. Bir sonraki seçimde o (Trump) bana karşı yarışırsa çok şanslıyım demektir.

* Ben yaptırımların caydırıcı olduğunu söylemedim. yaptırımların sürdürülmesi, acının artırılması, bu toplantının bugün yapılması da bunun içindi. Yaptığımız şey tüm yıl boyunca devam edecek ve bunun bir karşılığı olacak. Eğer siz Putin'seniz, Avrupa'nın çatlayacağına inanıyorsanız, bir ay daha katlanabilirler her şeye. Rusya G20'den çıkarılması gerekiyor. Fakat bu mümkün değil. Bu toplantıyı istememin sebebi de şuydu: Tam olarak birlik içinde olmalıyız.

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24/03/2022 21:42