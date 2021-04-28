Biden’ın 100 günlük performansına soykırım çıkışı nokta koydu

Göreve geldiği Ocak ayından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sadece iki kere (biri İklim Zirvesi’ne davet diğeri de sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını söylemesi) iletişime geçen ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresinin ilk 100 günü Cuma günü yani 30 Nisan’da tamamlanıyor. Biden’ın performansını değerlendiren uluslararası haber ajansı Reuters, ABD başkanının hamlelerini masaya yatırdı.

Reuters, “Biden’ın ilk 100 günündeki kritik hamleleri ve gösterdiği performans” başlığı altında farklı konularda Biden’ın yaptıklarını gündeme getirdi.

CORONA AŞISI PERFORMANSI BAŞARILI

Ajans, Biden’ın göreve gelmeden önce “100 gün içerisinde 100 milyon ABD’liye aşı vurulacak” sözünü tuttuğunu söylerken ülkede yaklaşık 290 milyon aşı dağıtıldığını ve 230 milyondan fazla aşı vurulduğunu duyurdu. Resmi verilere göre 96 milyon ABD’li iki doz aşıyı da oldu. Covid-19 aşısını en çok olan ülke haline gelen ABD’de bir diğer konu da Trump’ın çok sert bir tutum sergilediği göçmen politikasıydı.

Biden, Trump’ın göçmen politikasını değiştirmeye başlarken Trump’ın emrini verdiği sınır duvarının inşasını da durdurdu. Biden ayrıca 13 Müslüman ülkeye seyahat yasağını da kaldırdı.

“TÜRKİYE’Yİ KIZDIRMA ENDİŞESİNİ BİR KENARA BIRAKTI”

Biden’ın en tartışmalı ve tepki çeken hamleleri ise dış siyaset alanında geldi. Moskova yönetiminin 2020’deki seçimlere müdahale ettiğine dair iddialar üzerine Rusya’ya yaptırım uyguladı. Daha sonra katıldığı bir röportajda ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında “katil” yorumunu yaptı.

İran konusunda aynı Trump gibi yaptırım uygulamaya devam eden Biden Çin konusunda da sert açıklamalarına devam etti.

Reuters haber ajansı, Biden’ın dış siyaset hamleleri ile ilgili olarak, “Biden NATO müttefiki Türkiye’yi kızdırma endişesini bir kenara bırakarak 1915 olaylarında Osmanlı İmparatorluğu’nun soykırım yaptığını resmi olarak kabul etti” yorumunu yaptı.

Biden iklim krizi konusunda da ABD için bazı atılımlar yaptı. ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın çıktığı Paris Anlaşması’na tekrar katıldı. Biden ayrıca geçen hafta uzun vadeli emisyon azaltma planlarını ve projelerini anlattı.

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28/04/2021 08:39