Biden'ın CIA Direktörü belli oldu

ABD'de önümüzdeki hafta görevi devralacak olan Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak William Burns'ü atayacağı bildirildi. Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil olmak üzere 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı.

Kasım ayında yapılan seçimi kazanan Joe Biden, Oval Ofisi devralmaya hazırlanıyor.

Biden'ın komuta ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklmaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.

﻿ESKİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ

Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapmıştı. Burns 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başlamıştı.



Burns, ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Obama hükümetinde Joe Biden, Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



Burns geçmişte Türkiye'yi de ziyaret etmişti.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 13:52