Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi polis aracına molotoflu saldırı düzenlendi

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi ülkede tansiyon yükseldi.

Belfast Anlaşması’nın 25’inci yılının kutlandığı sırada Londonderry kentinde anlaşmaya karşı olan milliyetçiler tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

Protestolar sırasında yüzleri maskeli bir grup polis aracına molotofkokteyli ile saldırdı.

Polis olay yerinde delillerin toplandığını ve 2000 Terörizm Yasası çerçevesinde saldırıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kuzey İrlanda polisi, ABD Başkanı Biden’ın ziyaretini provoke etmek isteyen IRA’nın bombalı saldırı planının engellendiğini açıkladı.

İngiltere’nin Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesinin “önemli” seviyeden saldırı ihtimalinin yüksek olduğu `ciddi` seviyeye yükseltildiğini duyurmuş, söz konusu kararın İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 tarafından alındığını ifade etmişti.

Biden’ın yarın İrlanda’yı ziyaret etmesi bekleniyor. TRT/BRT

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11/04/2023 09:16