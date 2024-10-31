Biden'ın seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacağı açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun yemin törenine katılacağı bildirildi.

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31/10/2024

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Biden'ın seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacağı açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun yemin törenine katılacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, Biden'ın, başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun, onun yemin törenine katılacağını belirtti.

Biden'ın, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesine inandığını dile getiren Jean-Pierre, "Yemin törenine katılma, orada bulunma, düzenli olarak yapılan şey, tarihi bir sürecin parçası. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak." dedi.

Eski Başkan Donald Trump, uzun süredir devam eden geleneğin dışına çıkarak Ocak 2021'de Biden'ın yemin törenine katılmamıştı.

31/10/2024 10:38
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TAGS: joe biden
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