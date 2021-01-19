Biden'in yemin töreni ne zaman yapılacak?

Joe Biden, yapılacak olan devir teslim töreni ile birlikte Beyaz Saray'da koltuğa oturacak. Donald Trump'tan boşalan koltuğun yeni sahibi olacak olan Joe Biden ve kurmaylarının ilk icraati ise teşvik paketi olacak. İşte Biden'ın ne zaman göreve başlayacağı ve süreç hakkında detaylar

ABD BAŞKANLIK KOLTUĞU NE ZAMAN DEVREDİLECEK?

20 Ocak tarihinde ABD Başkanı D. Trump koltuğunu yeni Başkan Joe Biden’a devredecek.

Temsilciler Meclisi’nin ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil maddesini onaylamasının ardından gözler nihai karar merci Senato’ya çevrildi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senato’nun planlandığı gibi 19 Ocak’ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti. Başkan Trump’a 2024 yılındaki muhtemel başkan adaylığının yolunu kapatabilecek azil duruşmasının 19 Ocak’ta başlaması durumunda, Trump’ın azil süreci Biden dönemine sarkacak. Buna karşın, bazı senatörler, 20 Ocak’ta göreve başlayacak Biden’ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senato’daki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor. Senato’nun Trump’ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3’te 2’sinin bu yönde oy kullanmasına ihtiyaç var. Bu durumda Trump’ın partisinden en az 17 kişinin aleyhinde adım atması gerekiyor.

KORONAVİRÜS ADIMLARI

Yeni başkanın, koronavirüs salgını ve maske kullanımı konusunda da adımlar atması bekleniyor. Biden, başkanlık seçimleri esnasında kampanya stratejisini, Trump’ın koronavirüs krizi karşısındaki yetersizliği üzerine kurmuştu. ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Joe Biden’ın federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirmesi ve koronavirüs yüzünden yaşanan ekonomik kriz nedeniyle evlerinden tahliye edilmekle yüz yüze kalan kiracıların evden çıkarılmasına ilişkin yasağı uzatması bekleniyor. Yeni Başkan, salgınla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre’den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söylemişti. Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon Amerikalının ücretsiz olarak aşılanması taahhüdü vermişti.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

ABD’de Kongre baskınıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump’ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden’ın Başkanlık Yemin Töreni’nin düzenleneceği 20 Ocak’ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington’a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu. ABD Kongres’inde 6 Ocak’ta yaşanan baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların “isyana teşvik” ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump’ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato’da yapılacak oylamada karar verilecek.

ULUSAL MUHAFIZLARIN HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Başkent Washington’da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Afganistan ve Irak’taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi. Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden’ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti. Trump’ın 20 Ocak 2017’deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama’nın 20 Ocak 2013’teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009’daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı. Öte yandan, Washington’daki binlerce mağaza ve dükkanın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için giriş ve vitrinlerini kalın tahta levhalarla kapattıkları görüldü.

SİLAHLI ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

ABD’de 20 Ocak’ta yapılacak Joe Biden’ın yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri arttırılırken, sahte akreditasyon kartı ve dolu silahıyla bir şüphelinin Kongre binası etrafında polis tarafından tutuklandığı bildirildi. CNN’in haberine göre Kongre polisi, cuma akşamı Kongre binası etrafındaki güvenlik kontrol noktasında bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir Glock marka tabancanın yanı sıra 509 adet mermi bulundu. Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak dahil birkaç suçtan tutuklandığı bildirildi.

TRUMP İÇİN ASKERİ VEDA TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Biden’ın göreve başlamasından hemen önceki gün başkent Washington’dan ayrılmak ve 20 Ocak sabahı Andrews Askeri Üssü’ndeki veda etkinliğiyle görevi bırakmak istediği öne sürüldü. USA Today’in haberine göre, Trump buradan Air Force One isimli başkanlık uçağına binerek Florida’da kendisine ait Mar-a Lago tesislerine giderek görevini tamamlamak istiyor. New York Times gazetesi ise askeri üste düzenlenmesi planlanan etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.

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19/01/2021 18:08