Big Six gidiyor, 7'li düzen geliyor: Newcastle'dan meydan okuma

Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham, sahasında Newcastle ile karşılaştı.

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24/10/2022

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Big Six gidiyor, 7'li düzen geliyor: Newcastle'dan meydan okuma

Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United ile karşı karşıya geldi. 

Mücadele 2-0 Newcastle United üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; 31. dakikada Wilson, 40. dakikada Almiron ve 54. dakikada Kane'den geldi. 

Tottenham 23 puanla 3. sırada kalırken, puanını 21 yapan Newcastle 4. sıraya yükseldi. 

Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham, Bournemouth'a konuk olacak. Newcastle ise aynı haftada sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.

Newcastle zirveye yaklaşıyor

2022 yılında Newcastle United, en çok puan toplayan Premier Lig takımları arasına girdi. 

69 - Manchester City

67 - Liverpool

64 - Spurs

62 - Arsenal

59 - Newcastle  

53 - Chelsea

47 - Manchester United

Kane'den yeni rekor

Harry Kane Premier Lig'de 10 gole bu sezon 12 maç sonunda ulaştı. 

Bununla birlikte Tottenham forveti, kariyerinin en hızlı 10 gole ulaştığı sezon açılışını yapmış oldu. 

Geçtiğimiz sezon Kane 10 gole sezonun 25. maçında ulaşmıştı.  

24/10/2022 11:59
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TAGS: Newcastle United, Tottenham Premier Lig
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