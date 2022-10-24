Big Six gidiyor, 7'li düzen geliyor: Newcastle'dan meydan okuma
Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham, sahasında Newcastle ile karşılaştı.
24/10/2022
Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-0 Newcastle United üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 31. dakikada Wilson, 40. dakikada Almiron ve 54. dakikada Kane'den geldi.
Tottenham 23 puanla 3. sırada kalırken, puanını 21 yapan Newcastle 4. sıraya yükseldi.
Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham, Bournemouth'a konuk olacak. Newcastle ise aynı haftada sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.
Newcastle zirveye yaklaşıyor
2022 yılında Newcastle United, en çok puan toplayan Premier Lig takımları arasına girdi.
69 - Manchester City
67 - Liverpool
64 - Spurs
62 - Arsenal
59 - Newcastle
53 - Chelsea
47 - Manchester United
Kane'den yeni rekor
Harry Kane Premier Lig'de 10 gole bu sezon 12 maç sonunda ulaştı.
Bununla birlikte Tottenham forveti, kariyerinin en hızlı 10 gole ulaştığı sezon açılışını yapmış oldu.
Geçtiğimiz sezon Kane 10 gole sezonun 25. maçında ulaşmıştı.