BigChefs Kıbrıs 1 Yaşında!

Dünyanın 9 ülkesinde, 90’ı aşkın şube ile 2007’den beri, yerel ve dünya mutfaklarının lezzetlerini şeflerinin hünerleriyle misafirlerine sunan BigChefs, Kıbrıs’a da geçtiğimiz yıl Lefkoşa Yenişehir şubesi ile merhaba demişti.

365 gün boyunca tüm Kıbrıs’lılara lezzet ve keyif dağıtan BigChefs, tüm yıla yayılan etkinlikleriyle de misafirlerini ağırladı. Geçtiğimiz Pazar günü 1. yılını da özel bir etkinlikle kutlayan BigChefs’te, hem konuklar hem de tüm BigChefs ailesi, Cuban Night organizasyonunda Los Islenos grubunun canlı performansıyla doyasıya eğlendi. Latin müziği ile renklenen gece boyunca konuklar özel ikram lezzetleri ve içecekleri de tatma şansına sahip oldular. Her mevsim yenilenen menüsündeki yeni yemekleri de sunan BigChefs Lefkoşa, Yenişehir, Celsus'un giriş katında. Detaylı bilgi için 0546 999 0 244 (BIG) numaralı telefonu arayabilirsiniz.