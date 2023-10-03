BigChefs Kids Club Hanife Tayyareci ile Kırpık kukla gösterisi

Yerel ve dünya mutfaklarının oluşturduğu zengin menüsünün yanında, yaz boyu düzenlediği Yazda Caz serisi, canlı müzik performansları, söyleşiler ve workshop etkinlikleri ile misafirlerini ağırlayan BigChefs çocukları da es geçmiyor.

BigChefs Kids Club çerçevesinde yetenekli sanatçı Hanife Tayyareci ile Kırpık kukla gösterisi, 8 Ekim Pazar günü saat 15:00'te BigChefs'te gerçekleşiyor.

Çocuklarınızla lezzet dolu bir kahvaltının üzerine, keyifli bir gösteri için BigChefs Lefkoşa, Yenişehir, Celsus'un giriş katında. Detaylı bilgi için: 0546 999 0 244 (BIG) numaralı telefonu arayabilirsiniz.