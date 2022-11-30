Bilal Cananoğlu yaşamını yitirdi

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30/11/2022

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Bilal Cananoğlu yaşamını yitirdi

Ülkemizin sevilen simalarından, dünyalar iyisi Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti.

Cananoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Bilal Cananoğlu’nun cenazesi 2 Aralık Cuma günü saat 11:40’da kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif  sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı:

“Emekli öğretmen, sevilen insan Bilal Cananoğlu hocamızı, maalesef bugün kaybetmiş bulunuyoruz. Geride kalan evlatlarına, ailesinin ve tüm sevdiklerinin başı sağolsun. Mekanın cennet olsun...”

30/11/2022 21:53
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TAGS: Bilal Cananoğlu yaşamını yitirdi
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