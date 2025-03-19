Bilardo 8 Top Şampiyonu Ada Efe

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu gençler 1. Ayak şampiyonası yapıldı. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 8 top disiplinlerinden gerçekleştirilirken, 7 sporcunun katılımıyla 1. Ayak şampiyonası yapıldı. Bilardo 1. Ayak şampiyonasında 7 sporcunun katıldığı turnuvada ilk üç dereceye giren isimler belirlendi.

Şampiyon Ada Efe

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon gençler 1. Ayak şampiyonasında da Ada Efe şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 8 top disiplinlerinden gerçekleştirilen ve 7 sporcunun mücadele ettiği 1. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında Ada Efe rakibi İbrahim Pekşah’ı 5-0, Sevimsu Yazganarıkan rakibi İsmet Hüryol’u 5-2 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında Ada Efe ile Sevimsu Yazganarıkan karşı karşıya geldiler. Ada Efe rakibi Sevimsu Yazganarıkan’ı 5-2 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo 1. Ayak gençler şampiyonu oldu.

Yarı Final

Ada Efe-İsmet Hüryol 5-0

Sevimsu Yazganaraıkan-İbrahim Pekşah 5-2

Final

Ada Efe-Sevimsu Yazganarıkan’ı 5-2

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 gençler 1. Ayak turnuvasında dereceye giren sporcular şöyle.

1. Ada Efe

2. Sevimsu Yazganarıkan

3. İsmet Hüryol-İbrahim Pekşah