Bilardo 9 Top Şampiyonu Bilge Alaçam

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu büyükler 4. Ayak şampiyonası yapıldı. Number Eight Bilardo salonunda “Aksa” himayelerinde düzenlenen turnuva 9 top disiplinlerinden gerçekleştirilirken, 28 sporcu 4. Ayak şampiyonasına katıldı. Bilardo 4. Ayak şampiyonasında 3. Ayak gibi ilk üç dereceyi aynı isimler paylaştı. 28 sporcunun katıldığı turnuvada aynı zamanda 2024-2025 KKBF Büyükler sıralamasını da belirlemiş oldu.

Şampiyon Bilge Alaçam

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon büyükler 4. Ayak şampiyonasında da Bilge Alaçam şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda “Aksa” himayelerinde düzenlenen turnuva 9 top disiplinlerinden gerçekleştirilen ve 28 sporcunun mücadele ettiği 4. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında Bilge Alaçam rakibi Efe Özkutaylı’yı 8-5, Onuç Altur rakibi Alara Gaffari’yi 8-4 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında Bilge Alaçam ile Onuç Altur karşı karşıya geldiler. Bilge Alaçam rakibi Onuç Altur’u 8-7 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo 4. Ayak şampiyonu oldu.

Yarı Final

Alara Ghaffari-Onuç Altur 4-8

Bilge Alaçam-Efe Özkutaylı 8-5

Final

Bilge Alaçam-Onuç Altur 8-7

Bilardo 4. Ayak Şampiyonasında İlk Üçe Giren Sporcular

1. Bilge Alaçam

2. Onuç Altur

2. Efe Özkutylı

3. Alara Ghaffari-Efe Özkutaylı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu büyükler şampiyonluğunun belirlendiği dört müsabakanın sonucunda Hüseyin Borankan 8 top ve 14 + 1 disiplininde şampiyon olurken, Bilge Alaçam 10 top ve 9 top disiplininde şampiyon oldu. Bu dört turnuva sonucunda ilk 8’e giren sporcular belirlenirken 22 Şubat’ta düzenlenecek Süper Final karşılaşmasına katılacak ve milli takıma girecek ilk üç isim belli olacak.

Süper Final’e katılacak isimler:

1. Bilge Alaçam

2. Hüseyin Borankan

3. Efe Özkutaylı

4. Onuç Altur

5. Alara Ghaffari

6. Mehmet M. Özkebapçı

7. Rüstem Aygünlü

8. Emir Ahmet Konuklu