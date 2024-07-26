Bilardo Genç Milli Takım galibiyetle başladı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli takımı Slovenya’da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Bilardo şampiyonası ilk maçını 3-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı. 23-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya’nın Podcetrtek kasabasında düzenlenen Gençler Avrupa Bilardo şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu genç milli takım oyuncuları ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Dış İlişkiler sorumlusu Zafer Burcu’dan oluşan kafile ülkemizi temsil ediyor.

Genç Milli Takım

Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi milli sporcularımız Ada Efe, İsmet Hüryol, Efe Özkutaylı, Sevimsu Yazganarıkan, Emine Yeğen temsil ediyor. Slovenya’da Podcetrtek kasabasında düzenlenen Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonasına katılan Genç Milli Bilardocularımız galibiyetleri devam ediyor.

“Slovenya Galibiyeti ile Başlanıldı”

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu genç milli takımımızın ilk rakibimiz Slovenya karşısında ilk maçını 3-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası çerçevesinde Genç milli takımı sporcularımız 8 topta Ada Efe rakibi Blaz Rus’u 5-4, 9 topta ise Efe Özkutaylı rakibi Svit Pavlınjek’i 8-2, 10 topta İsmet Hüryol rakibi David Gradısnık’i 7-3 mağlup etti. Şampiyonadaki bir diğer rakibimiz Almanya Genç milli takımı karısında Genç Milli takımımız 2-1 mağlup oldu.