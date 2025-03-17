Bilardo Senyörler Kategorisinde Şampiyon Onuç Altur

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo senyörler kategorisinde düzenlenen 8 top, 9 top, 14+1 ve 10 top şampiyonası yapıldı. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen Senyörler süper final maçları 8 top, 9 top, 14+1 ve 10 top disiplinlerinde gerçekleştirilirken, ilk 8’e kalan sporcular belirlendi. Bilardo 2024-2025 Senyörler Süper Final maçları sonucunda şampiyon belli oldu.

Şampiyon Onuç Altur

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon senyörler süper final maçları sonunda Onuç Altur şampiyon oldu. Senyörler süper final maçları 8 sporcu birbirleriyle 8 top, 9 top, 14+1 ve 10 top disiplinlerinde gerçekleştirilen ve ilk sekize kalan Hüseyin Borankan, Onuç Altur, Emir Ahmet Konuklu, Rüstem Aygünlü, Orçun Altur, Mücahit Çelikağ, Hasan Sözalp, Mehmet Türegün’den oluşan sporcuların mücadele ettiği senyörler süper final 7 maçın sonucunda namağlup birincisi aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 senyörler kategorisi şampiyonu Onuç Altur oldu.

İlk 3 Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon senyörler süper final maçları sonunda yapılan sıralama sonucunda ilk 3 dereceye giren sporcularda belirlendi. Sıralamaya göre Onuç Altur birinci, Hüseyin Borankan ikinci, Emir Ahmet Konuklu üçüncü olarak 30 Eylül 2025 tarihinde Hollanda’da düzenlenecek Avrupa Bilardo Şampiyonası senyörler kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Bilardo Şampiyonası Senyörler kategorisinde ülkemizi temsil edecek isimler şöyle.

1.Onuç Altur

2.Hüseyin Borankan

3.Emir Ahmet Konuklu

Estonya ve Hollanda’da Hüseyin Borankan Ülkemizi Temsil Edecek

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon büyükler süper final, senyörler süper finallerde ikinci gelen Hüseyin Borankan bu yıl ikinciliği rakiplerine kaptırmadı.

Genel klasman ikincisi, büyükler süper final ikincisi, senyörler süper final ikincisi olan Hüseyin Borankan 29 Mart 2025 tarihinde Estonya’da Avrupa Bilardo Şampiyonası’na, 30 Eylül 2025 tarihinde Hollanda’da düzenlenecek Avrupa Senyörler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.