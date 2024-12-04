Bilardo Sezonu Anı Turnuvaları ile Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 anı turnuvaları başlıyor. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu turnuvalar ile başlıyor. Bilardo Federasyonu ilk turnuvayı merhum başkan Aşkın Burcu anısına düzenliyor. Merhum Aşkın Burcu’nun ölüm yıl dönümünde sezon açılışı Burcu’nun sevdiği bilardo disiplinlerinden biri olan sekiz top disiplini ile yapıyor. 14 Aralık Cumartesi günü başlayacak turnuva aynı zamanda milli takım seçmelerinin ilk ayağı olacak. Bu yıl 4 ayaktan oluşacak milli takım seçmeleri 8 top, 14+1, 9 top ve 10 top disiplinlerinde yapılacak. 14 Aralık tarihinde Number Eight bilardo salonunda düzenlenecek turnuva için kayıtlar başladı.